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اندلاع حريق كبير في غابات الموصل .. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T10:48:33+0000
اندلاع حريق كبير في غابات الموصل .. فيديو

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق كبير في غابات الموصل، في الجانب الأيسر من المدينة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن " حريقا كبيرا اندلع، اليوم، في غابات الموصل، والتي تقع في الجانب الأيسر من المدينة" من دون تبيان أسباب الحادث.

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث في محاولة منها لاخماد النيران المشتعلة حالياً"، مبينا ان "السيارات الحوضية لبعض الدوائر الحكومية ومنها دائرة البلدية تساهم في عملية الاخماد".

من جهته قال مسؤول اعلام الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز المقدم سعد الجبوري إن "فرق الدفاع المدني في نينوى أعلنت حالة الإنذار القصوى بعد حادث حريق غابات الموصل"، مبيناً ان "هناك أكثر من 13 فرقة اطفاء في موقع الحادث بالإضافة إلى جهد البلدية والماء والمجاري".

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