اندلاع حريق كبير في سوق الشورجة وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الثلاثاء، أن حريقا كبيرا اندلع في سوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها لتكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن يقع خلف بناية الرصافي في منطقة الشورجة وسط بغداد.

ووجه قائد عمليات بغداد، بارسال اكثر ما يمكن من عجلات الإطفاء للسيطرة على حريق الشورجة.

كما وجه أيضا بالاستعانة بالعجلات الحوضية لقطعات العمليات في وزارتي الداخلية والدفاع لإخماد الحريق.

وفي وقت سابق من صباح اليوم نشب حريق داخل مخازن في منطقة بوب الشام التجارية شمالي العاصمة بغداد، وفقا لبيان صادر عن قيادة عمليات بغداد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.