اندلاع حريق كبير في خزانات للنفط الأسود جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الجمعة، باندلاع حريق كبير داخل خزانات للنفط الأسود جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث الحريق الذي نشب داخل خزانات النفط الاسود في معمل الزفت ضمن قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر حزيران الماضي، إندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.