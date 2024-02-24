اندلاع حريق "كبير" داخل مقر شركة صينية في الناصرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، باندلاع حريق "كبير" في مقر إحدى الشركات الصينية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة التي تقع جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبيرا اندلع داخل 4 كرفانات تابعة لإحدى الشركات الصينية التي تنفذ ما يسمى بـ(مشروع المدارس الصينية) في المحافظة"، لافتا إلى أن "الحريق لم تعرف اسبابه لغاية الآن، إلا التحقيقات الأولية تشير إلى اندلاعه بسبب تماس كهربائي نتيجَة الأمطار التي سقطت على المحافظة اليوم".

وبين المصدر، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، دون تسجيل اي اصابات بشرية تذكر بإستثناء المادية منها".