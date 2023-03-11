إخماد حريق كبير داخل معمل المرجان للأصباغ جنوب بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل معمل أصباغ "المرجان" جنوبي العاصمة بغداد، بعد مشاركة 20 فرقة إطفاء.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الدفاع المدني زجت بعشرين عجلة اطفاء تخصصية وأخرى ساندة من عجلات حوضية، ودفعت بثقلها في جانب بغداد الكرخ، لإيقاف امتداد الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع المخزن المحترق وتعاملت بمهنية عالية مع خزين المواد المحترقه رغم خطورتها ومن ضمنها مواد سريعة الاشتعال تستخدم في صناعة قناني الاصباغ الرش (أصباغ البخاخ السبراي) وغيرها من مواد شديد الاشتعال وتحجيم الأضرار المادية دون تسجيل إصابات بشرية".

وأضافت أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل مخزن المعمل".

وقبل ذلك، أفاد مصدر أمني، باندلاع حريق كبير داخل معمل المرجان لـ(الأصباغ) في منطقة عويريج جنوب بغداد، ومشاركة أكثر من 10 فرق إطفاء، بعملية إخماد الحريق.