اندلاع حريق كبير داخل مخزن تجاري وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل مخزن تجاري وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل أحد المخازن التجارية ضمن شارع شركة الظلال في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

في غضون ذلك صرح الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، إن فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على اسطوانات لغاز التبريد في شارع الظلال ببغداد.