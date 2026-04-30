اندلاع حريق كبير خلف كراج السليمانية في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة كركوك، مساء اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير في منطقة تقع خلف كراج السليمانية وسط المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وباشرت عمليات الإخماد والسيطرة على النيران، وسط جهود مكثفة لمنع امتدادها إلى المناطق والمحال المجاورة.

وأضاف أن أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف حتى الآن، فيما لم ترد معلومات أولية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات بشرية، مؤكداً أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.