إنقاذ 7 عمال من حريق كبير اندلع بمخزن للقرطاسية وسط بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، باندلاع حادث حريق كبير في مخزن للقرطاسية في شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء توجهت إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق والحد من انتشاره في تلك المنطقة التجارية المكتظة بالمحال والمخازن.

ولاحقاً أعلنت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها تمكنت من إنقاذ سبعة عمال من داخل المبنى الذي اندلعت فيه النيران والمكون من ثلاثة طوابق، مبينة أن الطابق الثاني كان يُستخدم مخزناً للقرطاسية.

وأكدت أن فرقها نجحت في تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر لإنقاذ العمال، بالتزامن مع إخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مما ساهم في تقليل الأضرار المادية، وقد جرى فتح تحقيق من خلال استدعاء خبير في الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

وشهد شارع المتنبي في شهر آذار/ مارس 2025 حادثاً مماثلاً وذلك باندلاع حريق في مخزن من طابقين مخصص للقرطاسية والكتب، وقد شاركت في حينها 10 فرق إطفاء متخصصة وفرق دعم أخرى في إخماد النيران دون تسجيل أي إصابات بشرية.