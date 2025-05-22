اندلاع حريق كبير بمحال تجارية في بغداد .. فيديو

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس باندلاع حريق ضحم داخل عدد من المحال التجارية في مدينة الشعلة التابعة للعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح الحريق الذي شب في محال تجارية بالقرب من الملعب ضمن مدينة الشعلة، من دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد العراق حوادث حرائق كثيرة خاصة في فصل الصيف تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح في بعض الحالات.

وتُعزى معظم تلك الحرائق الى التماس الكهربائي بسبب فوضى خطوط السحب من المولدات الاهلية، والأسلاك المتهالكة والقديمة من منظومة شبكة الكهرباء الوطنية اضافة الى استخدام مواد في التأسيس والبناء سريعة الاشتعال مثل "السندويج بنل".