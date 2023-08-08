اندلاع حريق "كبير" وسط كربلاء (صور+ فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في كربلاء، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير وسط المحافظة، فيما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة عليه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في مخازن للدراجات الهوائية والنارية في منطقة الخان، وقد هرعت فرق الدفاع المدني للسيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المحال المجاورة". وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات بشرية لغاية الآن.

بدورها؛ أكدت الدفاع المدني استنفار وحداتها للسيطرة على الحريق.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها دفعت بثقل عجلات الإطفاء التخصصية والساندة إضافة إلى عجلة السلم لتكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن للدراجات ومخزن للفحم ومخازن أخرى متنوعة النشاط التجاري مسقفة بألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة القديمة شارع الحمزة قرب سوق الدهان وسط محافظة كربلاء.

واشار البيان؛ الى فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة بعد ان طوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها من ابنية وفنادق ومحال تجارية وأخمدت الحريق بوقت قياسي حال دون تفاقم الأضرار وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الخسائر.

ولفت إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.