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اندلاع حريق قرب الحضرة القادرية وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-18T20:38:29+0000
اندلاع حريق قرب الحضرة القادرية وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، باندلاع حريق في بناية قرب الحضرة القادرية بمنطقة باب الشيخ وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت الى المكان لمحاولة السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية متعددة الطوابق مشغولة لتجارة العدد اليدوية في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية وسط بغداد".

ولاحقاً، قالت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق مخالفة لتعليمات السلامة مغلفة بمادة الأليكوبوند سريع الإشتعال متخذة لتجارة العدد اليدوية في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية وسط بغداد.

وبينت أن تلك الفرق طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث بعد أن كافحت النيران من أربع محاور لتعزيز السيطرة وإتمام عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية. 

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية التجارية.

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