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اندلاع حريق في مؤسسة تابعة للسيستاني في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-01T08:15:01+0000
اندلاع حريق في مؤسسة تابعة للسيستاني في النجف

شفق نيوز/ سيطرت فرق الدفاع المدني يوم الثلاثاء على حادث حريق اندلع داخل بناية مؤسسة العين الخيرية في قضاء الكوفة في محافظة النجف .

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان اليوم، إن 5 فرق اطفاء النيران طوقت ومنعت امتداد السنة النيران التي اشتعلت في اضافات بناء من السندويج بنل سريع الاشتعال وابعدت خطر الحريق عن اروقة المؤسسة الخيرية وانهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة تطاير شرارة من اعمال لحيم في الموقع الذكور .

ومؤسسة العين للرعاية الإجتماعية هي مؤسسة إنسانية مستقلة ذات نفع عام تُعنى بشؤون يتامى ضحايا الحدش الشعبي والعمليات الإرهابية في العراق وكذلك يتامى المتوفين وفاة طبيعية ممن هم بحاجة إلى رعاية.

وتحظى هذه المؤسسة بدعم ومباركة المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي الحسيني السيستاني، ولديها فروع في مناطق وسط وجنوب البلاد.

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