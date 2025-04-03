اندلاع حريق في "مول الجوهرة" شرقي بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، باندلاع حريق في مبنى "مول الجوهرة" شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط اندلع اعلى بناية مول الجوهرة ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وأضاف أنه لا توجد أي خسائر بشرية.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات.