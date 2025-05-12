اندلاع حريق في منفذ عراقي حدودي مع إيران

شفق نيوز/ اندلع حريق في منفذ المنذرية العراقي الحدودي مع إيران، يوم الاثنين، من جهة شرق محافظة ديالى ضمن أطراف قضاء خانقين.

وذكر قائممقام قضاء خانقين، جواد فيض الله، لوكالة شفق نيوز، أن "حريقين اندلعا في ساحة منفذ المنذرية الحدودي مع إيران عند أطراف خانقين شمال شرقي ديالى، والآخر في منطقة بختياري داخل المدينة بسبب شدة الرياح".

وأضاف فيض الله، أن "فرق الدفاع المدني والجهات الساندة من الحكومة المركزية وحكومة الإقليم سيطرت على النيران ومنعت توسعها وأخمدتها بوقت قياسي دون تسجيل أضرار بشرية أو مادية جسيمة".