اندلاع حريق في مصفى نفطي جنوب العراق.. فيديو

شفق نيوز- البصرة

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، مساء الأحد، من إخماد حريق اندلع داخل منشآت نفطية جنوب المحافظة، في حادث استدعى استنفاراً سريعاً للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مواقع مجاورة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز: إن "فرق الدفاع المدني تعاملت مع حريق نشب في (شركة خطوط الأنابيب النفطية، مصفى الشعيبة، وجزيرة تحميل الوقود – البنزين)"، موضحاً أن "الحادث وقع أثناء عملية تحميل صهريج بمادة البنزين".

وأضاف المصدر أن "الفرق المختصة تمكنت من تطويق الحريق وإخماده بشكل كامل، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية تذكر، فيما فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه".