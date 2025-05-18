اندلاع حريق في مصفاة بيجي النفطية شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة صلاح الدين، يوم الأحد، باندلاع حريق في إحدى وحدات مصافي بيجي، المعروفة بـ"مصفاة الدهون".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وشرعت بعمليات الإخماد بهدف السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى وحدات إنتاجية أخرى داخل المجمع النفطي.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية جارية لتحديد أسباب اندلاع الحريق، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى لحظة إعداد الخبر.

وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.

وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة التنظيم المتشدد في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعدُ.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن استعادة معدات وأجهزة مسروقة من مصفاة بيجي.

وافتتح السوداني في شهر شباط من العام 2024، مصفاة الشمال في بيجي بعد إعادة تأهيله، و توقف دام أكثر من 10 سنوات.