اندلاع حريق في مستشفى قيد الإنشاء بديالى.. صور 

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى بنشوب حريق في مستشفى قيد الإنشاء في ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة.

وقال مدير ناحية قره تبه، وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز، إن حريقا نشب في الطابق الخامس لمستشفى قره تبه الجاري تنفيذه سعة 50 سريرا، مبينا أن الحريق طال الخشب المستخدم في القوالب الكونكريتية .

واكد التميمي ان فرق الأطفال تواصل إخماد الحريق وتم طلب تعزيزات من السعدية وجلولاء للسيطرة على الحريق ومنع تمدده مشيرا الى ان الاضرار مادية ولم تسجل أي إصابات أو خسائر بشرية، موضحا ان" الحادث عرضي وغير مفتعل وسيخضع للتحقيقات اللازمة بعد إخماده".