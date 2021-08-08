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اندلاع حريق في مستشفى الموصل العام .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T16:28:44+0000
اندلاع حريق في مستشفى الموصل العام .. صور

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في نينوى، يوم الأحد، عن اخماد حريق إندلع داخل مجموعة من المواد والأجهزة الكهربائية المستهلكة في مستشفى الموصل العام / العسكري سابقاً بالجانب الأيمن من المدينة مركز المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها سيطرت على الحادث وأخمدت النيران المندلعة بسبب شراره من ماكنة القطع واللحام أثناء تقطيع منظومة التبريد القديمة العاطلة الخاصة بالمستشفى، فكانت سببا في احتراق المنظومة القريبة من خزان الأوكسجين الخاص المستشفى".

وأضافت المديرية، أن "فرقها أنهت الحادث، دون تسجيل إصابات بشرية، مع تحجيم الأضرار المادية، من دون تأثر عمل المستشفى في تقديم خدماته الطبية للمواطنين ."

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