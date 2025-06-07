اندلاع حريق في مدينة العاب بمحافظة ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، باندلاع حريق داخل مدينة ألعاب في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة، ما استدعى استنفاراً واسعاً للقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في كافيه ضمن مدينة الألعاب في قضاء المقدادية، ما تسبب بانفجار مولد كهربائي كان داخل الموقع".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى بقية المرافق، فيما فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً حول موقع الحادث وقطعت الشارع الرئيسي المؤدي إلى المدينة، مع منع المواطنين من الاقتراب حفاظاً على سلامتهم".

وأشار المصدر إلى أنه "حتى الآن لم ترد معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحريق"، لافتاً إلى أن "عمليات الإخماد والتبريد ما تزال مستمرة".