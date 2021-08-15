بغداد.. 20 وحدة إطفاء تكافح حريقا بمخزن للمواد الاحتياطية في منطقة الكرادة (صور)

شفق نيوز/ تكافح فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد، يوم الأحد، حريقا في مخزن بمنطقة الكرادة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الحريق اندلع داخل مخزن للمواد الاحتياطية ضمن ساحة التحريات في الكرادة.

وهو الحريق الثاني خلال اقل من 12 ساعة يندلع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم أمس السبت، أن "فرقها نجحت بالسيطرة وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل مخازن كبيرة مشيدة من ألواح السندويج بنل والصفيح بمساحة ألف متر مربع تحتوي على مواد بلاستيكية صعبة الإخماد تجاورها مخازن كبيرة تحتوي على مواد كحولية شديدة الاشتعال في منطقة الوزيرية وسط بغداد".