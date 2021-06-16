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اندلاع حريق في مخازن تجارية في سوق جميلة ببغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-16T06:47:25+0000
اندلاع حريق في مخازن تجارية في سوق جميلة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأربعاء باندلاع حريق في مخازن تجارية في منطقة حي جميلة الصناعية شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها لتكافح حادث حريق اندلع داخل مخازن في منطقة جميلة قرب حسينية الأنصاري.

من جهتها أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان أن فرقها انقذت مواطنا من داخل المخزن المحترق في منطقة جميلة وباشرت بالاسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها ومازالت مستمرة بعمليات المكافحة.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات.

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