اندلاع حريق في محطة كهرباء الناصرية البخارية

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في محطة الناصرية البخارية دون معرفة الأسباب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع بمحطة الناصرية البخارية / الوحدة الرابعة، أدى إلى خروجها عن الخدمة، دون معرفة أسباب الحريق"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني داخل المحطة تحاول السيطرة على الحريق".

وتابع المصدر، ان "الوحدة الرابعة التي تعرضت للحريق تم الانتهاء من أعمال صيانتها بعد 6 اشهر من العمل فيها على يد إحدى الشركات الأجنبية، وتم إدخالها للعمل فجر اليوم، لكنها تعرضت للحريق وخرجت عن الخدمة مجدداً ".