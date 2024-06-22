اندلاع حريق في مبنى تجاري بسوق الشورجة وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، باندلاع حريق في مبنى تجاري بسوق الشورجة وسط العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني توجهت لمكافحة حادث حريق الذي اندلع داخل المبنى التجاري الذي لم تعرف اذا كان متروكا أم مستخدما للخزن داخل سوق باب الاغا في الشورجة.

وفي وقت لاحق أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان، اخمادها حادث الحريق الذي اندلع داخل ذلك المبنى التجاري المتعدد الطوابق والمخالف لتعليمات السلامة، و الذي كان متخذا كمخزن للمواد الإنشائية وسط سوق الشورجة.

وأوضحت المديرية ان، فرقها نجحت بالسيطرة الكاملة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مشيدة من أربعة طوابق متخذ كمخزن للمواد الإنشائية ومحال تجارية وسط ازقة سوق الشورجة المتعرجة الضيقة تحديداً سوق الأدوات والعدد "عگد الجام خلف عمارة الجمهوري" مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع.

ووفقا للبيان فإن عملية الإخماد جرت باستنفار كامل لفرق الدفاع المدني التخصصية والمساندة فضلا عن تحريك زوارق الإطفاء التابعة إلى المديرية الطافية في نهر دجلة لتعجيل وصول إمدادات المياه لمسافة تقارب 500 متر.

وأشار البيان إلى ان فرق الدفاع المدني هرعت من الوهلة الأولى لإندلاع الحادث، وفرضت سيطرتها على النيران التي اندلعت في الطابق الرابع للبناية التجارية على الرغم من ضيق وتعرج ازقة السوق التجاري مما تطلب جهدا كبيرا لمد خراطيم الإطفاء لمسافات كبيرة وصولا إلى موقع الحادث لتسيطر الفرق وتنهي أعمال الإخماد والتبريد وتنقذ ما يقارب 14 بناية ملاصقة ومخازن متداخلة متنوعة وفوضوية الخزن للمواد الإنشائية والكهربائية دون تسجيل إصابات بشرية.

ووجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أمس الجمعة، مديرية الدفاع المدني بالدخول بحالة تأهب قصوى خلال فصل الصيف الحالي مع ارتفاع معدلات الحرائق في البلاد، في حين أقال مدير الدفاع المدني بمحافظة البصرة اقصى جنوبي العراق من منصبه لثبوت تقصيره في أداء مهام عمله.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.