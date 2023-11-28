في بغداد والنجف.. اندلاع حريق في مبنى قرب المعهد الطبي وآخر في شارع الرسول (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق في مبنى بمنطقة الباب المعظم وسط العاصمة، فيما اندلع حريق آخر وسط مدينة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع في مبنى قرب المعهد الطبي في باب المعظم وسط بغداد، وهرعت فرق الإطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها".

وفي السياق، أبلغ مصدر محلي في النجف وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً اندلع بمبنى في شارع الرسول أثناء قيام بعض الأهالي بطبخ الطعام للمشاركين في إحياء ذكرى وفاة السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد".

وأشار إلى أن "فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتقالها إلى المحال المجاورة".