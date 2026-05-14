اندلاع حريق في أكبر محطة كهرباء بديالى (فيديو)

أفاد مصدر محلي في ديالى، مساء الخميس، باندلاع حريق كبير في محطة “400 كي في" الرئيسية بالمحافظة، وذلك بعد أشهر من صيانتها عقب حريق سابق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حريقاً اندلع في محطة كهرباء 400 كي في، وهي أكبر محطة رئيسية في ديالى، فيما هرعت فرق الإطفاء لإخماد النيران".

وأضاف أن "الحريق يأتي بعد نحو شهرين من صيانتها جراء تعرضها لحريق العام الماضي"، لافتاً الى أن "اندلاع الحريق في المحطة في الغالب ناتج عن انفجار بمحطات القدرة جراء ارتفاع الأحمال".