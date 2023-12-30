اصابة شخصين في حريق بمنطقة الاعظمية ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم السبت، باندلاع حريق في محال تجارية بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن فرق الدفاع المدني تتوجه لإخماد حادث حريق اندلع بمحال تجارية ضمن منطقة الاعظمية في العاصمة بغداد.

وأشار المصدر إلى أن سبب اندلاع النيران نتيجة احتراق مولدات كهربائية في منطقة الاعظمية راغبة خاتون وامتدت الى محل تجاري، مشيرا إلى تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحادث.

وأضاف أن الحادث تسبب بإصابة شخصين اثنين بحروق مختلفة.