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اندلاع حريق في سوق شعبية جنوبي بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-02T06:45:36+0000
اندلاع حريق في سوق شعبية جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن اخماد حريق اندلع في سوق شعبية جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق واخماد نيران اشتعلت داخل عدد من المخازن والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية في سوق البياع جنوبي بغداد.

وأوضحت أن فرق الدفاع المدني نجحت من ابعاد خطر النيران عن المحلات المجاورة واخماد الحادث بوقت قياسي داخل تلك المخازن والمحلات التجارية المشيدة من صفائح (الچينكو) المخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني.

وبينت أن تلك الفرق انهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر الاقتصادية في تلك المخازن والمحلات التجارية .

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