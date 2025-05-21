اندلاع حريق في ردهة الطوارئ بمستشفى في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، مساء اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل ردهة الطوارئ في مستشفى قضاء الدور العام، ما أثار حالة من الذعر بين الكوادر الطبية والمراجعين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحريق اندلع بشكل مفاجئ داخل إحدى الغرف المخصصة للطوارئ، دون تسجيل إصابات بشرية، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تدخلت سريعًا وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أقسام المستشفى.

وأضاف أن أسباب الحريق لم تُعرف بعد، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً أولياً لمعرفة ملابساته، وسط دعوات لتحديث إجراءات السلامة في المؤسسات الصحية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

ويُعد مستشفى قضاء الدور من المراكز الصحية المهمة التي تخدم سكان المنطقة والمناطق المجاورة، ما يجعل أي خلل في خدماته مصدر قلق واسع بين المواطنين.