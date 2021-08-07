اندلاع حريق في جامعة اهلية بمحافظة واسط .. صور + فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم السبت، باندلاع حريق في جامعة اهلية بمحافظة واسط

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حريقا اندلع، ظهر اليوم، داخل الأقسام الداخلية للبنات التابعة الى كلية الكوت الجامعة في منطقة الهورة وسط مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

من جانبها قالت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها دفعت بطاقتها القصوى من عجلات اطفاء تخصصية لإخماد حادث حريق اندلع داخل الأقسام الداخلية للبنات التابعة الى كلية الكوت الجامعة في منطقة الهوره مركز محافظة واسط والمشيدة من طابقين الطابق الثاني مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال ومغلفة أيضا بالواح الكوبوند سريع الاشتعال البناية مخالفة التعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني .

وبينت أن فرقها طوقت وعزلت النيران وابعدت خطر انتشارها الى الابنية القريبة في الكلية المذكورة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل الكلية .

وعلى أثر ذلك، وفق البيان، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل بناية الأقسام الداخلية.

وأظهرت لقطات فيديو ارتفاع سحب دخان اسود من مكان الحادث.