اندلاع حريق في بناية تجارية بالنجف وإنقاذ شخصين حاصرتهما النيران

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم السبت، باندلاع حريق في بناية تجارية وسط مدينة النجف.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في النجف علي تويج، إن ستة فرق اطفاء وانقاذ هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق الذي اندلع داخل البناية التي تضم بأحد طوابقها مقهى لبيع الحلويات والمعجنات والمشروبات الحارة والباردة.

وأضاف أن البناية عبارة عن اربعة طوابق وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ شخصين حاصرتهما النيران، مؤكدا أن عمليات البحث مستمرة إذا ما كان هناك آخرون محاصرين داخل البناية.