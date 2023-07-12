اندلاع حريق "كبير" في بناية بشارع النهر وسط بغداد

شفق نيوز/ ذكر شهود عيان، يوم الأربعاء، بأن حريقاً كبيراً اندلع في بناية بمنطقة شارع النهر وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع في بناية بالقرب من جسر الصالحية، وإنهم شاهدوا ألسنة ألهب والدخان تتصاعد بسماء الحادث.

بدورها أشارت مديرية الدفاع المدني في بيان ، إلى إحتراق مولدة كهرباء في منطقة الحافظ القاضي قرب عمارة "عمو بابا".

ووفقا للبيان فإن فرق الإطفاء توجهت إلى محل الحادث الذي بات تحت السيطرة والاخماد.