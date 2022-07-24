اندلاع حريق في بناية تجارية ببغداد وإخماد آخر داخل مستشفى في بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بنشوب حريق داخل بناية سكنية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من طابقين ضمن شارع ١٤ رمضان في منطقة المنصور غربي بغداد.

في غضون ذلك أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة بابل حادث حريق اندلع بكافتريا داخل مستشفى الإسكندرية العام.

وقالت في بيان ان، فرقها سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنعت توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء المستشفى وبدون اي اضرار بشرية .

يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.

وهذا الفيديو يوثق جانبا من حريق منطقة المنصور ببغداد: