سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اندلاع حريق في بناية تجارية ببغداد وإخماد آخر داخل مستشفى في بابل

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-24T06:37:38+0000
اندلاع حريق في بناية تجارية ببغداد وإخماد آخر داخل مستشفى في بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، بنشوب حريق داخل بناية سكنية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من طابقين ضمن شارع ١٤ رمضان في منطقة المنصور غربي بغداد.

في غضون ذلك أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة بابل حادث حريق اندلع بكافتريا داخل مستشفى الإسكندرية العام.

وقالت في بيان ان، فرقها سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنعت توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء المستشفى وبدون اي اضرار بشرية .

يذكر أن سبب الحادث يحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية.

وهذا الفيديو يوثق جانبا من حريق منطقة المنصور ببغداد:

related

حريقان بمعمل ومخزنين تجاريين في الموصل وبغداد .. صور

Date: 2022-05-25 09:21:14
حريقان بمعمل ومخزنين تجاريين في الموصل وبغداد .. صور

العراق يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-02-29 18:13:13
العراق يسجل 5 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في محافظتين

بابل وبغداد .. مقتل رجل طعنا اثر خلاف مع صاحب مولدة وانتحار آخر شنقا

Date: 2022-04-21 13:26:26
بابل وبغداد .. مقتل رجل طعنا اثر خلاف مع صاحب مولدة وانتحار آخر شنقا

بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

Date: 2022-01-02 16:22:51
بعد البصرة.. بابل تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

انطلاق ست تظاهرات في العاصمة بغداد

Date: 2022-04-10 06:55:14
انطلاق ست تظاهرات في العاصمة بغداد

محافظة عراقية تصدر 16 توصية الى الاهالي

Date: 2020-06-01 22:40:43
محافظة عراقية تصدر 16 توصية الى الاهالي

في عيد الحب.. ثالث حالة انتحار ببغداد

Date: 2022-02-14 15:06:09
في عيد الحب.. ثالث حالة انتحار ببغداد

ضيف ثقيل يحبس الأنفاس ويعيق الرؤية.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق (صور)

Date: 2022-07-03 09:51:15
ضيف ثقيل يحبس الأنفاس ويعيق الرؤية.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق (صور)