إخماد حريقين أحدهما داخل مستشفى والآخر بمطعم في النجف والكاظمية

شفق نيوز/ شب حريق في مستشفى الفرات في مدينة الكوفة بمحافظة النجف اليوم الأربعاء.

وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني، إن الحادث وقع داخل قسم الطوارئ في مستشفى الفرات الاوسط / وحدة المخازن /، وهو حادث جدا بسيط وتمت السيطرة عليه على الفور.

وفي حادث آخر قالت المديرية في بيان إن فرقها اضطرت المدني بمد خراطيم المياه لتسيطر على حادث حريق اندلع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لمطعم في سوق باب الدروازة داخل أزقة منطقة الكاظمية المقدسة ببغداد.

وأوضح أنه تعذر على الفرق دخول عجلات الإطفاء إلى موقع الحريق نظراً لضيق الأزقة داخل السوق مما استدعى مد خراطيم الإطفاء لمسافات كبير والذي يؤثر سلباً على قوة ضخ ضغط الماء ومواد الإطفاء مما استوجب وقتا أطول لتنفيذ عمليات الإخماد يضاف إليها من صعوبات ضيق الأزقة التي تعيق تحرك رجال الدفاع المدني والمناورة واختيار زوايا التدخل الفاعل الصحيح بضرب اعتمدت الماء على قلب النار والسيطرة على امتداد ألسنتها إلى البنايات السكنية المجاورة لموقع الحادث.

وأنهت فرق الدفاع المدني أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المطعم، وفقا للبيان.