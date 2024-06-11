اندلاع حريق داخل مستشفى حكومي بالنجف وإنقاذ أكثر من 40 طفلاً حديث الولادة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق كبير في أحد المستشفيات الحكومية وسط مدينة مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا اندلع داخل قسم الخدج التابع لمستشفى الزهراء الحكومي للولادة بمدينة النجف جراء حدوث تماس كهربائي"، لافتا إلى أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث".

وبين المصدر، ان "الكوادر الفنية والعاملين داخل المستشفى تمكنوا من إنقاذ 41 طفلا حديث الولادة، كانوا يتلقون العلاج في قسم الخدج، و العشرات من النساء اللواتي خضعن لعمليات قيصرية".

في غضون ذلك أعلن مدير مستشفى الزهراء غسان هاتف العكايشي، إيقاف العمل في صالة العمليات والولادة في مستشفى الزهراء وتحويلها الى مستشفى الفرات الاوسط، ومستشفى الحكيم.

وأوضح في تصريح صحفي بثه عبر تسجيل فيديو من موقع الحادث، أن هذا الإجراء جاء لحين تأمين السلامة لصالات الولادة والعمليات داخل مستشفى الزهراء.

ويأتي هذا الحريق بعد مرور 48 ساعة على مصرع أربعة عمال يحملون الجنسية السورية جراء حادث الحريق نشب في مخازن تجارية وسط العاصمة بغداد.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الاضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.