اندلاع حريق داخل مستشفى بغداد الاهلي وسط العاصمة

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل مستشفى بغداد الاهلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني توجهت لإخماد حادث حريق متوسط الحجم اندلع بأحد طوابق مستشفى بغداد الاهلي في ساحة الأندلس وسط العاصمة.

وأضاف المصدر، أن فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحادث، مشيرا الى اخلاء المرضى الراقدين في عدد من الطوابق التي وصل إليها دخان الحريق.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنه تم إخماد حريق بسيط في أحد الغرف بمقر مركز الوزارة.

وأضاف البيان أنه تمت السيطرة عليه بالحال من قبل فرق الدفاع المدني ولم يخلف اي خسائر.