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اندلاع حريق داخل مستشفى الفلوجة العام.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-17T12:49:46+0000
اندلاع حريق داخل مستشفى الفلوجة العام.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اخماد حريق كرفانات داخل مستشفى الفلوجة العام في محافظة الانبار غربي العراق.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد اثنين مع أجهزة تبريد مركزية في مستشفى الفلوجة العام في قضاء الفلوجة التابع الى محافظة الأنبار.

وأوضح البيان، أن فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران واخمدت الحريق دون تأثر عمل المستشفى، مؤكداً انها انهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

وعزت الدفاع المدني، سبب الحادث نتيجة الاهمال بإجراءات السلامة نتيجة تطاير شرارة من احتراق مكب للنفايات قريب من موقع الحادث .

 

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