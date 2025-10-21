اندلاع حريق داخل مدرسة في النجف

شفق نيوز - النجف

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة النجف، يوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مدرسة ابتدائية في قضاء الكوفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادث حريق وقع داخل حانوت مدرسة في شارع المعمل في الكوفة.

وأضاف أنه تم اخلاء الطلبة من الصفوف، فيما هرعت فرق الاطفاء الى مكان الحادث لغرض اخماد الحريق.

من جانبه، قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، علي تويج، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في حانوت داخل مدرسة (راعي الإصلاح) الابتدائية الواقعة في قضاء الكوفة نتيجة تماس كهربائي وفق المعلومات الأولية".

وأشار إلى "إخلاء الكوادر التدريسية والطلبة عبر منافذ الخروج والسلالم الخاصة، والبعض الآخر تم اخراجهم إلى سطح البناية العالية، دون أي وقوع إصابات بشرية".