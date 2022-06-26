اندلاع حريق داخل مخازن ومحال في منطقة القصر الأبيض وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، بنشوب حريق داخل مخازن ومحال سوق بغداد في منطقة القصر الأبيض وسط العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث لإخماد الحريق.

وأضاف المصدر أن الدفاع المدني زج بـ13 فرقة إطفاء في محاولة للسيطرة على حادث الحريق الذي اندلع داخل بناية ومحلات تضم ادوات احتياطية ضمن مجمع القصر الابيض.

ويشهد العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة تندلع في مساحات من الأراضي الزراعية، و اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارات إضافة إلى سقوط ضحايا في بعض الحوادث.