اندلاع حريق داخل مخازن تجارية خلف صندوق الاسكان العراقي وسط بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، باندلاع حريق داخل مخازن تجارية خلف صندوق الاسكان ضمن منطقة شارع الضلال وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء التابعة للمديرية هرعت الى مكان الحادث وهي تكافح الحريق الذي لاتزال اسبابه مجهولة.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الاسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية اذ تقدر الخسائر سنويا بملايين الدولارت.