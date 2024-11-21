اندلاع حريق داخل محل تجاري في "شورجة" كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في كركوك، مساء الخميس، بنشوب حريق داخل محل تجاري في أحد مجمعات الأسواق التجارية وسط المحافظة، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني منعت النيران من الانتقال إلى المحال الأخرى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً وقع في محل صغير داخل حي الشورجة وسط كركوك وأن نيران كادت العبور الى المحال التجارية الواقعة بجواره، لكن سرعة استجابة فرق الدفاع المدني ومنعت من امتداد الحريق".

وأضاف المصدر، أن فرق الدفاع المدني سيطرت فيما بعد على الحريق، وطلبت من الأدلة فتح تحقيق بالحادثة".