حريق كبير يندلع داخل مبنى محافظة ميسان.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع حريق داخل مبنى مبحافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن فرق الدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث وباشرت مهامها لاطفاء النيران.

وفي بيان صدر لاحقاً.. قالت مديرية الدفاع المدني إن فرقها أخمدت حادث الحريق، الذي اندلع داخل الطابق الثاني والثالث في مبنى محافظة ميسان (المحترق سابقاًً .

وأضحت في بيانها، أن فرقها طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت في اكوام من الأثاث المستهلك والنفايات وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية .

وأشارت إلى أن سبب الحريق سيحدد من قبل خبير الادلة الجنائية بعد ان طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية .