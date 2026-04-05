اندلاع حريق داخل "كرفانات" تابعة للحشد الشعبي وسط بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الأحد، باندلاع حريق "متوسط" داخل غرف للحراسة تابعة لقوات الحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن آليات فرق مديرية الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وباشرت عمليات مكافحة النيران في "الكرفانات" الواقعة بالقرب من مستشفى الكندي الحكومي في بغداد.

واستبعد المصدر أن يكون الحادث قد نجم عن استهداف مقصود، مشيراً إلى أن فرق الأطفاء ماتزال تواصل عملية محاصرة النيران، والسيطرة عليها من دون تسجيل إصابات بشرية لغاية إعداد هذا الخبر.