اندلاع حريق داخل قاعدة "الإمام علي" الجوية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، باندلاع حريق في قاعدة "الإمام علي" الجوية جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حريقا كبيرا أتى على 10 كرفانات في القاعدة لجوية تستخدم لتصفية المياه (RO)، بسبب تماس كهربائي داخل تلك الكرفانات نتيجة ارتفاع حرارة الطقس".

وبين المصدر، ان "فرق الدفاع المدني داخل القاعدة تمكنت من إخماد الحريق دون تسجيل أي إصابات بشرية باستثناء المادية".