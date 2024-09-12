اندلاع حريق داخل قاعة للمناسبات الدينية شمالي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، باندلاع حريق وصفه بالكبير داخل قاعة للمناسبات الدينية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل تلك القاعة في منطقة الجمعيات في الشعب شمالي بغداد.

وأضاف أن الحريق اتى على المحتويات داخل القاعة التي هي عبارة عن أثاث ومستلزمات اخرى، مبينا أن القاعة عادة ما تكون فارغة في أوقات الصباح لإقامة المناسبات في أوقات المساء تحديدا.

كما أشار المصدر، إلى أن الحريق ناجم عن تماس كهربائي.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم 11 من شهر أيلول/سبتمبر تسجيلها نحو 9000 حادث حريق خلال العام 2024، مبينة أن الحرائق شهدت انخفاضاً بما معدله 55% هذا العام عن العام الماضي 2023.

ويشهد العراق وخاصة مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حوادث حرائق كثيرة تندلع في اماكن تجارية وصناعية وفي الأسواق وفي المباني والمؤسسات الرسمية إذ تقدر الأضرار المادية سنويا بملايين الدولارات اضافة الى الخسائر بالأرواح.