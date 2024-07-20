اندلاع حريق داخل سوق شعبي في مدينة الصدر

شفق نيوز/ تعمل فرق الدفاع المدني على مكافحة حريق اندلع صباح اليوم السبت، داخل عدد من محال "التجاوز" في سوق عريبة بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن الحريق شب في مجموعة من المحال التجارية، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني بسرعة للسيطرة على الوضع ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

وأشار المصدر، الى النيران اندلعت أيضا في حشائش داخل عيادة شعبية الكائنة في قطاع 49 بمدينة الصدر، وامتد الى محال التجاوز.