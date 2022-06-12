اندلاع حريق داخل سوق تجاري في بابل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اخماد حريق اندلع داخل سوق تجاري ومنزل في محافظة بابل.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "6 عجلات إطفاء تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل محل تجاري مسقف بقواطع خشبية من جريد النخيل داخل سوق ( المسقف) مركز محافظة بابل، مع امتداد النيران لتحرق إحدى المنازل القريبة من موقع الحادث".

وأوضحت أن "فرق الدفاع المدني أحاطت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى المحال التجارية القريبة في السوق التجاري المزدحم بالتزامن مع عمليات إخلاء العائلة الساكنة وإخماد النيران في المنزل المشتعل لتنهي أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

يشار إلى أن رقعة الحرائق اتسعت في الآونة الاخيرة بالتزامن مع ارتفاع درجة الحرارة، فيما تعزو مديرية الدفاع المدني أسباب تلك الحرائق الى إهمال قواعد السلامة واستخدام "السندويج بنل"، الذي يساعد على اتساع الحرائق.