اندلاع حريق داخل جامعة واسط واخلاء القاعات الامتحانية من الطلبة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، باندلاع حريق داخل جامعة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وأخلت القاعات الامتحانية داخل الجامعة من الطلبة.

بدورها قالت مديرية الدفاع المدني في بيان إن فرقها أحكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة واسط والمغلفة بألواح بالأليكبوند والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني.

وأضاف أن الفرق استنفرت وأبعدت خطر انتشار النيران إلى مرافق الكلية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إخلاء الطلاب، وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وفتحت تحقيقاً بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل القاعة.

يأتي هذا في وقت تمكنت فيه فرق الدفاع المدني من اخماد حريق هائل نشب في مخازن تجارية بالعاصمة بغداد.