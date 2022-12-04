فيديو .. اندلاع حريق داخل بناية قرب المسرح الوطني وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأحد، باندلاع حادث حريق داخل فندق قرب المسرح الوطني في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق عبارة عن احتراق مولدة وخزين من مادة الكاز أعلى سطح فندق "قلب العاصمة".

وأضاف أن الدفاع المدني تمكن من إخلاء النزلاء وباشر بعمليات إخماد الحريق.

وفي وقت لاحق قالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن فرقها نجحت بإخماد حادث حريق مولدة كهربائي موضوعة أعلى سطح بناية فندق قلب بغداد المكون من خمسة طوابق في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني وسط بغداد.

وذكرت أنها استنفرت فرق الدفاع المدني وشرعت بإخلاء بناية الفندق من النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة إضافة إلى عجلات الإطفاء التخصصية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.