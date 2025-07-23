اندلاع حريق داخل بناية تجارية في واسط .. فيديو

شفق نيوز - واسط

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، يوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل بناية تجارية في محافظة واسط.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حاليا حادث حريق اندلع واجهة بناية تجارية (كاشان مول) ضمن قضاء العزيزية في واسط.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.