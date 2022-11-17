اندلاع حريق "جديد" في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي (فيديو)

شفق نيوز/ نشب حريق كبير فجر الخميس، في مطار بغداد الدولي بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق سابق.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ ان حريقا اندلع في صالة مغادرة المسافرين "نينوى".

واضاف المصدر؛ ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق لإخماد النيران وإخلاء المسافرين.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

في وقت أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن التحقيقات الأولية تظهر أن أسباب الحريق نتيجة وجود أعمال (لحيم) داخل كافتيريا في صالة المغادرين وتطاير الشرر الامر الذى ادى الى اندلاع الحريق.